Italia U21, Desplanches in campo 45 minuti nella sconfitta contro l’Olanda

Il portiere rosanero è stato schierato titolare, rimanendo in campo solo per il primo tempo

La nazionale italiana Under 21 questo pomeriggio ha disputato una partita amichevole contro l'OlandaU21 , terminata 1-2 in favore degli "Oranje".

Sebastiano Desplanches è stato schierato titolare dal commissario tecnico Carmine Nunziata: il portiere rosanero in 45 minuti ha effettuato una parata e ha subito il goal dello 0-1 al 19'. Al rientrare dagli spogliatoi è stato sostituito per dar spazio a Gioele Zacchi, che poi ha incassato la rete dell'1-2 al 94', dopo che gli azzurrini avevano rimesso la sfida in parità con la rete del solito Pio Esposito al 54' con un calcio di rigore.