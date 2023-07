Insigne: “Palermo mi è sempre piaciuta, ho parlato con Tutino. Rivalità Frosinone…”

Uno degli ultimi arrivati in casa Palermo, Roberto Insigne, si è presentato in conferenza stampa. L'attaccante ex Frosinone è arrivato a titolo definitivo ed è reduce da una splendida prestazione offerta in amichevole contro la rappresentativa Bassa Anaunia lo scorso sabato. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni:

"Non sento più pressione a giocare qui, giocare al Barbera con tante persone deve essere una spinta in più. Conosco benissimo Tutino, è un ragazzo d'oro. L'ho sentito appena ho firmato e lui mi ha detto che ho fatto la scelta migliore perché si è trovato benissimo. Il Palermo lo seguivo ai tempi di Dybala, mi è sempre piaciuta la piazza. Rivalità Frosinone-Palermo? Io mi sono trovato benissimo a Frosinone, mi sentirò benissimo anche a Palermo. Sono contento per come mi ha accolto la gente anche sui social. Prima volta al Barbera con la maglia rosanero? Spero di fare esultare i tifosi come ha fatto Verre quando abbiamo giocato contro. Paragone con mio fratello? Il paragone con Lorenzo è un motivo d'orgoglio, mai stato sotto pressione per essere suo fratello. Essere il fratello di Insigne è un motivo d'orgoglio per dare il massimo. Io uomo assist? Preferisco più far segnare i miei compagni per esultare con loro. Amo stare con i miei compagni di squadra, se li vedo contenti sono ancora più felice"