Insigne: “Andare adesso in A sarebbe diverso. Voglio fare tanti assist a Brunori”

Uno degli ultimi arrivati in casa Palermo, Roberto Insigne, si è presentato in conferenza stampa. L'attaccante ex Frosinone è arrivato a titolo definitivo.

Si è concluso l'allenamento mattutino di questo nono giorno di ritiro del Palermo a Ronzone. Roberto Insigne si è presentato in sala stampa in questa seconda settimana di soggiorno in Trentino, con l'ex Frosinone reduce da una splendida prestazione offerta in amichevole contro la rappresentativa Bassa Anaunia. Un gol realizzato ma soprattutto tante magnifiche giocate tra tocchi morbidi a servire i compagni e dribbling con la "ruleta" che hanno impressionato i tifosi rosanero. Queste le sue dichiarazioni in conferenza: