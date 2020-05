Insieme per Palermo, apre anche lo store. Balzaretti: “Con l’incasso aiuteremo i bisognosi”

Continua l’opera di beneficenza di “Insieme per Palermo“.

All’inizio del periodo di quarantena per il Coronavirus, tantissimi lavoratori italiani sono stati costretti a rimanere nelle proprie abitazioni per limitare il contagio e cercare di non far collassare il sistema sanitario del paese. Tutti questi individui hanno dunque avuto molte difficoltà a sostenere le spese ed acquistare i beni di prima necessità per le loro famiglie. Per tale ragioni alcuni ex giocatori del Palermo, tra cui Federico Balzaretti, Antonio Nocerino e Javier Pastore, hanno lanciato l’iniziativa “Insieme per Palermo”, con l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare i più bisognosi.

“Insieme per Palermo”, Balzaretti & Co possono esultare: raccolti 218 mila euro

La raccolta fondi è continuata anche dopo l’inizio della “fase 2” della quarantena, e oggi l’ex terzino rosanero ha annunciato anche l’apertura di un nuovo store, in cui saranno vendute magliette e altri accessori. Questo il suo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram: “Continua la nostra campagna ‘Insieme per Palermo‘. Abbiamo lanciato uno store che, siamo sicuri, vi piacerà tanto. Acquista ora una maglia, una cover o un altro prodotto dallo store. Con l’incasso aiuteremo Palermo“.