Imborgia: “Flop con la Turris? Filippi ha le sue colpe. Silipo talento timoroso”

L'intervista esclusiva concessa dall'agente di Lorenzo Lucca, Ninni Imborgia, alla redazione di Mediagol.it

PALERMO, TRA DIFFICOLTA' E RESPONSABILITA' -"Filippi? Le responsabilità della battuta d'arresto avuta contro la Turris non sono e non possono essere solo dei giocatori, è normale che queste devono essere condivise con l'allenatore. Parlo da dirigente e non da tifoso del Palermo. Per forza di cose ci sono stati degli errori nel preparare la partita e nell'undici iniziale e di qualche cambio che è stato adoperato dopo, ma non è una critica. Se prendi tre gol subendo tanto e giochi male, considerando anche che gli avversari sbagliano due rigori, è normale che questo non può essere riconducibile solo ai giocatori altrimenti sarebbe troppo facile. Se tutti la pensassero così significherebbe che l'allenatore non sbaglia, i giocatori sono scarsi e di conseguenza Castagnini e Sagramola sarebbero due manager incapaci che hanno costruito una squadra non di livello. Ovviamente, non è così. In queste situazioni la colpa è di tutti, le colpe per quanto concerne la prestazione sono da condividere: 50% i calciatori e 50% l'allenatore. Quando una squadra si esprime così male, non c'è dubbio che durante la settimana c'è stato qualche errore nel preparare la gara o comunque nell'approccio alla stessa. Silipo e Buttaro? Sono due giocatori importanti, parlando di profili di prospettiva non ci sono altri elementi che mi hanno rubato l'occhio in questa rosa. Silipo lo conosco meglio rispetto a Buttaro. Andrea è un talento pò tardivo, nel senso che lo vedo troppo timoroso e condizionato dall'andazzo della partita, avrebbe le qualità per prendere il pallino e decidere il match da solo. Non ho mai parlato con Silipo e non lo conosco personalmente però è un giocatore che mi piace molto e ne parlavo spesso con Lucca. Tutte le volte in cui ne parlavamo gli dicevo sempre la stessa cosa: 'Perché non prova di più? Perché ha paura di fare le giocate?'. Un giocatore che ha mezzi e qualità tecniche, anche la forza fisica nelle gambe per poter fare bene; ha fatto troppo poco per quelle che sono le sue capacità. Buttaro idem, un giocatore forte che potrebbe dimostrare di più. Quando si parla di giovani io penso ai 2003 o ai 2004 come ad esempio Giacomo Corona, quando valutiamo le qualità di un 2000 o 2001 il fiore calcisticamente è già sbocciato. Puoi apportare dei miglioramenti ma se ti mancano gli attributi è un problema, a quell'età lì ho li hai o no. L'unico dubbio è quello della statura del carattere dei giocatori, oggi è più facile affermarsi rispetto a 20 o 25 anni fa. In un mondo come quello del calcio moderno, dove pochi calciatori hanno la personalità per imporsi a livelli top, avere questa dote è determinante".