“Il talento del campione, il coraggio del capitano”: il Palermo celebra Kjaer

Il Palermo celebra sui social Simon Kjaer, il primo a soccorrere Christian Eriksen in campo evitando il peggio

E' il minuto 43 del primo tempo di Danimarca-Finlandia quando Christian Eriksen si è accascia in campo. Nessuno scontro, nessun contrasto di gioco. I compagni capiscono subito la gravità della situazione. Soprattutto lui, Simon Kjaer. Un vero e proprio eroe. Freddezza, lucidità, prontezza. Il difensore del Milan e della Nazionale danese è stato il primo a soccorrere il compagno di squadra e amico, evitando il soffocamento in attesa dei medici che lo hanno poi rianimato. Lo scudo creato per proteggerlo da occhi indiscreti, l'abbraccio consolatorio e rassicurante alla moglie di Eriksen, entrata in campo in lacrime. Un capitano vero.