Il Palermo chiama i tifosi: “Domenica, più che mai, conterà il gioco di squadra”

Il post pubblicato sui propri canali social dal club di viale del Fante in vista della sfida tra Palermo e Bari

E' tempo di tornare in campo. Domenica 19 dicembre, alle ore 14:30, allo Stadio "Renzo Barbera", il Palermo affronterà fra le mura amiche il Bari di Michele Mignani. "Questa domenica, più che mai, conterà il gioco di squadra. E la nostra squadra, al Barbera, conta migliaia di giocatori. Ci vediamo allo stadio", è il messaggio del club di viale del Fante a quarantotto ore dalla partita contro la capolista del Girone C, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C.