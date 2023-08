Il giorno dopo, Bari-Palermo: critiche proporzionali alle ambizioni della proprietà

Ma a parte gli evidenti limiti di questa squadra a cui si può rimediare, non dimentichiamo l’ottima prestazione di pochi giorni fa in trasferta con il Cagliari di Ranieri in Coppa Italia, così come il risultato della prima di campionato, sempre fuori casa, con la prima pretendente per la promozione, in uno stadio difficile, dove comunque si porta a casa un pareggio senza prendere gol.