Palermo primavera, Di Mitri-Vaccaro, la coppia che scoppia

Se in prima squadra ormai siamo abituati alla coppia Pohjanpalo-Brunori che fin qui ha totalizzato la bellezza di 16 goal, nella primavera del Palermo ci sono due giovani talenti che stanno dimostrando il proprio valore: stiamo parlando di Salvatore Di Mitri (15 goal) e Christian Vaccaro ( 7 goal). Il primo, cresciuto nelle giovanili rosanero non è un nome nuovo, infatti il classe 2006 era stato convocato in prima squadra da Eugenio Corini il 17/03/2023 in occasione di Palermo-Modena, quando ancora militava nella formazione U17, in quella occasione aveva indossato il numero 47 sulle spalle e così commentava un suo post su Instagram : "Il giorno più bello della mia vita, che sia solo l’inizio per un grande futuro. Fin da bambino sognavo di entrare al Barbera e adesso ritrovarmi li è stata un’emozione indescrivibile, indossare la maglia della mia città è stato e sarà sempre un grande onore". Nella stagione in corso la punta rosanero è stata capace fin qui di siglare 15 goal in 27 partite giocate trascinando la formazione U19 ad un passo dalla zona playoff.