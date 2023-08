Henderson: “A Palermo il calcio si vive come in Scozia. Voglio giocare ma anche…”

Quello di Liam Henderson è un profilo che calza a pennello con il credo calcistico del tecnico Eugenio Corini, con i destini dei due che si sono già incrociati nell'esperienza di Lecce e che auspicano di conquistare con i rosa quella Serie A sfumata in Salento ai playoff nel 2021. L'ex Empoli e Verona è riuscito ad esordire in maglia rosanero al "Mapei Stadium" contro la Reggiana, rendendosi pericoloso al primo pallone toccato, ed in seguito ha scodellato un assist con il contagiri che non è stato sfruttato al meglio da Aurelio. Lo scozzese si è presentato al pubblico palermitano oggi in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sono un po’ più vecchio, ho più esperienza con tanti anni in Italia. So com’è la gente al sud. Mi piace tanto come si vive qui. Tifo scozzese simile? Per me è un po’ simile, specialmente a Palermo i tifosi vivono di calcio come in Scozia. Per noi calciatori questo è molto importante, si vede andare in guerra per i tifosi. Ho voglia di giocare, voglio anche segnare. Sono entrato carico per dare una mano ai miei compagni. Questo è il mio stile di gioco. Abbiamo una squadra forte, 25 calciatori importanti. Uno spogliatoio top, sono veramente contento di come hanno giocato ieri i miei compagni. È stato facile entrare in questo gruppo, ragazzi umili che vogliono fare il massimo per il Palermo. Il centro sportivo è molto bello, mi piace tanto. Questo può aiutare la squadra per fare il massimo".