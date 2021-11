Gravina: “Dobbiamo difendere la capienza al 75%. La mia su Joao Pedro in Nazionale”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è stato ospite presso la sede del comitato della Lega Nazionale Dilettanti a Palermo

JOAO PEDRO - " Joao Pedro ? Non spetta a me fare valutazioni, mi rimetto alla scelte del mister. Tutto ciò che in questo momento può dare un apporto a migliorare la Nazionale ben venga".

CAPIENZA STADI - "Dobbiamo difendere la capienza al 75%. In molti hanno spinto per il 100% ma li ho spinti alla cautela. Mi auguro che il governo difenda questa posizione per non chiudere gli stadi nuovamente ma consentire a chi è vaccinato di poter avere accesso allo stadio - ha specificato Gravina - Dobbiamo essere più responsabili, in certe partite vedo che si violano i protocolli. È assurdo che le società debbano pagare per la mancanza di rispetto di alcuni tifosi che non mantengono le distanze prescritte. Se continuiamo a vedere queste immagini io ho la sensazione che poi ci sarà un provvedimento diverso", ha chiosato il numero uno della FIGC.