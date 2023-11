Gorini: “Vittoria meritata. Palermo come lo avevamo studiato. Non abbiamo sofferto”

"Partita combattuta con non tantissime occasioni, forse non bellissima dal punto di vista del gioco. Primo tempo abbiamo sofferto un p0' il giro palla del Palermo, anche se non è che abbia creato tantissime occasioni. Secondo tempo calo del Palermo,siamo stati bravi ad approfittarne. Se guardi le occasioni credo che la vittoria sia stata meritata. La partita era sullo zero a zero, ma per una volta siamo riusciti a fare gol nel recupero e ci portiamo a casa i tre punti. Io credo che dopo venti minuti del secondo tempo il Palermo è calato a livello fisico e siamo stati bravi ad approfittarne e a cercare la vittoria che poi abbiamo ottenuto nel recupero. Per una volta non abbiamo preso gol, ci sono tanti aspetti positivi e tante cose da migliorare in fase di non possesso palla. Il Palermo è quello che avevamo studiato, fanno girare la palla bene. In fase di conclusione hanno creato poco, primo tempo abbiamo sofferto il loro possesso. Siamo stati un po' troppo bassi, ma siamo stati bravi a tenere botta. Non abbiamo sofferto più di tanto e siamo venuti fuori nel secondo tempo non so se complice il calo del Palermo. Da 4-3-2-1 ci siamo rimessi 4-3-1-2 e abbiamo messo gente fresca in campo. Credo che la vittoria sia meritata".