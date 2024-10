Gli elogi di Dionisi e la grande cifra spesa: sta arrivando il momento di Appuah?

Solo 11 minuti in campo finora per Appuah, ma potrebbe entrare presto nelle rotazioni dei rosanero

29 ottobre 2024

Solo 11 minuti in campo finora per Stredair Appuah, che rappresenta finora un oggetto misterioso del calciomercato rosanero. Ma potrebbe arrivare presto il momento per il classe 2004.

LE PAROLE DI DIONISI — La comunicazione di Dionisi verso il ragazzo è cambiata con il tempo, evidenziando la crescita nelle ultime settimane in allenamento vista dal tecnico ex Sassuolo. "Non è pronto" aveva detto prima del match contro il Pisa, sintomo di un giocatore ancora non del tutto integrato nella squadra.

Il 2004 ha giocato solo contro il Cesena negli ultimi minuti, creando poco ma facendosi vedere in più giocate. L'ex Nantes sarebbe dovuto entrare anche contro il Napoli prima dell'espulsione di Vasic che ha scombinato i piani.

Ma nelle ultime settimane dalle dichiarazioni sembrano filtrare grandi aspettative nel ragazzo già nel breve periodo: "Appuah ancora non l’avete visto ma vi farà stropicciare gli occhi quando giocherà", ha detto il tecnico nella conferenza verso Mantova. Che sia l'inizio di una presenza fissa nelle rotazioni per il francese?

LA POSIZIONE IN CAMPO — Bisognerà capire anche dove giocherà il 2004: Dionisi ne he parlato in conferenza come una delle alternative nella fascia destra, con Insigne e Le Douaron. Infatti, nonostante abbia giocato più come ala sinistra, il francese è un mancino e l'allenatore ex Empoli predilige le ali invertite.

OCCASIONE CONTRO IL MANTOVA? — Visto il turno infrasettimanale e il tipo di partita, ci si potrebbe aspettare un utilizzo del ragazzo già in questa sfida: la squadra di Possanzini sa giocare bene con il pallone ma potrebbe lasciare degli spazi che il francese sarebbe in grado di sfruttare grazie alla sua velocità, anche nella seconda frazione di gioco.