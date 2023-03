Glerean: “Zauli? Non lo volevo. Chi di me ricorda solo l’esonero è amico di Foschi”

Le dichiarazioni del doppio ex di Cittadella e Palermo

Ezio Glerean ha rilasciato un'interessante intervista sulle colonne del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". Tra le tante tematiche affrontate, il tecnico che ha guidato per un breve periodo il Palermo nel 2002 si è soffermato sul prossimo match dei rosanero contro il Cittadella: "Sarà una bella partita perché sono squadre che stanno bene e sono in salute". Glerean, che dal 1996 al 2002 ha invece guidato il Cittadella, ha poi analizzato il suo passato in rosanero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.