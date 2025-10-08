La rassegna
Giornale di Sicilia: “Tre gol subiti, mai così bene da 45 anni”
Il Palermo si presenta alla sfida di domenica 19 contro il Modena non solo come una delle capoliste della Serie B, ma anche come una delle difese più solide del campionato. Entrambe le squadre, infatti, hanno subito appena tre reti, un dato che testimonia la loro compattezza e organizzazione difensiva.
Per i rosa, si tratta di un traguardo storico: non accadeva da 45 anni, precisamente dalla stagione 1979/80, che il Palermo incassasse così poche reti nelle prime sette giornate. All’epoca, però, il campionato si concluse con un anonimo nono posto; oggi l’obiettivo è ben diverso, con la squadra di Inzaghi che punta decisamente in alto.
I numeri parlano chiaro: un solo gol subito nelle quattro partite casalinghe (alla prima giornata contro la Reggiana) e due reti incassate in trasferta, contro Cesena e Spezia. Un netto miglioramento rispetto alle stagioni precedenti, quando nelle prime sette gare i gol subiti erano nove nel 2022/23, quattro nel 2023/24 e sei nel 2024/25.
Neanche nelle annate delle promozioni il Palermo era partito così bene dietro: sei gol nel 2003/04 e sette nel 2013/14. Quest’anno, invece, la solidità difensiva si sta rivelando un’arma decisiva, unita alla lucidità offensiva che ha permesso di restare imbattuti finora.
Domenica al Barbera andrà in scena un vero scontro al vertice: il Palermo di Segre e compagni contro il Modena, miglior attacco del torneo (13 gol) insieme al Frosinone. Un test di maturità per i rosanero, che già avevano fermato i ciociari a fine agosto senza subire gol.
Per continuare a sognare, servirà confermare la solidità mostrata finora — e trovare la forza di sorprendere, ancora una volta, un avversario temibile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA