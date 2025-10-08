Giornale di Sicilia: “Tre gol subiti, mai così bene da 45 anni”

Il Palermo si presenta alla sfida di domenica 19 contro il Modena non solo come una delle capoliste della Serie B, ma anche come una delle difese più solide del campionato. Entrambe le squadre, infatti, hanno subito appena tre reti , un dato che testimonia la loro compattezza e organizzazione difensiva.

I numeri parlano chiaro: un solo gol subito nelle quattro partite casalinghe (alla prima giornata contro la Reggiana) e due reti incassate in trasferta, contro Cesena e Spezia. Un netto miglioramento rispetto alle stagioni precedenti, quando nelle prime sette gare i gol subiti erano nove nel 2022/23, quattro nel 2023/24 e sei nel 2024/25.