Giornale di Sicilia: “Si chiude per Johnsen, Diakité verso l’addio”

⚽️ 1 febbraio - 08:45

Il Palermo è pronto a piazzare il colpo più atteso del suo mercato invernale. L’operazione che porta a Dennis Johnsen è entrata nella fase decisiva e, salvo sorprese, è destinata a chiudersi a breve. L’attaccante norvegese è da tempo in cima alla lista delle priorità rosanero, individuato come il profilo ideale per dare un’immediata spinta qualitativa alla squadra.

La convocazione di Johnsen con la Cremonese per la sfida contro l’Inter non cambia lo scenario della trattativa. Anzi, viene letta come una scelta obbligata legata all’emergenza offensiva dei grigiorossi e potrebbe rappresentare l’ultima apparizione del giocatore con la maglia lombarda prima del trasferimento in Sicilia.

L’accordo tra Palermo e Cremonese è ormai impostato nei suoi elementi principali. L’operazione supera i 3 milioni di euro, cifra importante per la categoria e coerente con la linea societaria del club di viale del Fante, sempre più orientato su calciatori pronti e di rendimento immediato. Per il norvegese è previsto un contratto lungo, della durata di tre anni e mezzo.

Il club rosanero segue Johnsen fin dall’apertura del mercato, portando avanti il dialogo con costanza e valutando nel frattempo piste alternative, come quella che portava a Tramoni, poi definitivamente abbandonata. Con il passare delle settimane, la candidatura del norvegese ha preso sempre più forza fino a diventare la scelta definitiva su cui concentrare risorse e aspettative.

Anche le mosse della Cremonese vanno nella stessa direzione. L’arrivo di Maleh dal Lecce viene interpretato come un segnale chiaro: il centrocampista è destinato a colmare il vuoto tecnico lasciato da Johnsen, spesso utilizzato da Nicola come mezzala.

Parallelamente, il Palermo lavora anche sul fronte uscite. Nelle prossime ore potrebbe sbloccarsi la situazione legata a Diakité, finito nel mirino di Modena e Avellino, oltre che di alcuni club stranieri. L’ipotesi di uno scambio con la Sampdoria, che coinvolgerebbe Depaoli, resta al momento sullo sfondo e senza sviluppi concreti.

Un’eventuale cessione di Diakité aprirebbe comunque spazio per un nuovo innesto sulle fasce. In questo contesto resta sotto osservazione Rui Modesto, esterno di proprietà dell’Udinese, seguito anche dal Copenaghen. Il mercato del Palermo entra dunque nelle ore più calde, con Johnsen sempre più vicino a diventare il nuovo volto dell’attacco rosanero.