Giornale di Sicilia: “Palermo, serve uno scatto Con lo Spezia prova da grande”

Dopo due pareggi c’è la necessità di arrivare alla sosta con maggiori certezze. La scorsa stagione il pareggio-beffa nel recupero. Le Douaron in coppia con Pohjanpalo

⚽️ 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 07:12)

Il Giornale di Sicilia sottolinea come, nonostante i 12 punti in sei partite e l’imbattibilità mantenuta finora, in casa Palermo ci sia la sensazione che qualcosa si sia leggermente inceppato dopo l’ottimo avvio di stagione. Le due gare pareggiate di fila hanno rallentato la marcia, e un nuovo passo falso oggi contro uno Spezia ancora a caccia della prima vittoria in campionato potrebbe far riaffiorare qualche dubbio.

Il quotidiano evidenzia il doppio volto dei rosanero: una difesa solida e difficile da superare, contrapposta a un attacco che produce tanto ma concretizza poco, come dimostrato nella gara a reti bianche contro il Venezia. In mezzo, pesa l’assenza di Ranocchia, protagonista di una crescita importante prima dell’infortunio.

L’allenatore Filippo Inzaghi è chiamato a “raccogliere i cocci”, come scrive il giornale, e a ritrovare il filo del gioco nonostante le assenze. Una delle qualità principali del Palermo in questo inizio di campionato è stata proprio la capacità di reagire alle difficoltà, qualità che dovrà riaffermare oggi in Liguria.

Lo Spezia di D’Angelo, finalista ai playoff lo scorso anno, è invece in un momento di crisi: tre pareggi e tre sconfitte, ancora nessun successo. Una condizione che il Palermo dovrà sfruttare, anche perché dopo la sosta arriverà la difficile sfida contro il sorprendente Modena.

Sul piano del tifo, il Giornale di Sicilia segnala l’ennesima dimostrazione d’amore del popolo rosanero: oltre 1.400 tifosi attesi nel settore ospiti, nonostante le restrizioni imposte dall’Osservatorio. L’obiettivo è sostenere la squadra per tutti i 90 minuti in uno stadio, quello del Picco, che non porta ricordi dolci dopo il pareggio beffa di otto mesi fa.

In vista della partita, Inzaghi sembra orientato a rilanciare Palumbo dal primo minuto, forse da trequartista per dare più creatività al reparto offensivo. Davanti agirà Pohjanpalo, con Le Douaron favorito su Brunori nelle gare esterne. In difesa, assente Ceccaroni (squalificato), spazio a Veroli, mentre Bani e Peda completeranno il reparto. A centrocampo dovrebbero esserci Gomes, Blin e lo stesso Palumbo, con Pierozzi favorito su Gyasi per la fascia destra.

La chiusura del pezzo è chiara: serviranno lucidità e consapevolezza nei propri mezzi per tornare dal Picco con tre punti e confermare le ambizioni di vertice del Palermo.