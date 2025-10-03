Mediagol
I Precedenti

Spezia-Palermo, i precedenti: perfetta parità nelle ultime sfide

I precedenti della sfida in programma domani alle 17:15
Il Palermo si prepara per la sfida contro lo Spezia. Una gara storicamente molto combattuta, che infatti conta ben 10 pareggi nei 21 match tra le due compagini. I rosanero hanno collezionato 6 vittorie, una in più dei liguri fermi a 5.

GLI ULTIMI INCONTRI

Nell'ultimo decennio il bilancio è in perfetta parità: due vittorie per parte e sei pareggi negli ultimi dieci incontri. Solo una sfida in Coppa Italia rispetto alle altre nove in cadetteria. Le ultime due sfide hanno visto il Palermo avere la meglio: vittoria per 2-0 al "Barbera", in una delle migliori prestazioni dello scorso anno, e pari al "Picco", nel pirotecnico 2-2 che ha visto i bianconeri pareggiare con due reti ravvicinate nel recupero con gol di Pio Esposito e Aurelio, ex della gara.

L'ULTIMA VITTORIA DELLO SPEZIA

Nel maggio del 2024 l'ultimo successo dei liguri, contro il Palermo del Mignani. Lo Spezia - già allenato dall'attuale tecnico D'Angelo - ha trovato la vittoria grazie al gol di Di Serio, nato da un errore in disimpegno dei rosanero. Tre punti con un enorme peso specifico nella rincorsa alla salvezza per i bianconeri, che hanno poi concluso al quindicesimo posto.

