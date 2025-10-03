Spezia-Palermo, i precedenti: perfetta parità nelle ultime sfide

Nell'ultimo decennio il bilancio è in perfetta parità: due vittorie per parte e sei pareggi negli ultimi dieci incontri. Solo una sfida in Coppa Italia rispetto alle altre nove in cadetteria. Le ultime due sfide hanno visto il Palermo avere la meglio: vittoria per 2-0 al "Barbera", in una delle migliori prestazioni dello scorso anno, e pari al "Picco", nel pirotecnico 2-2 che ha visto i bianconeri pareggiare con due reti ravvicinate nel recupero con gol di Pio Esposito e Aurelio, ex della gara.