Giornale di Sicilia: “Palermo, serve una scossa. Col Pescara bisogna vincere”

Dopo le due sconfitte consecutive, è obbligatorio centrare i tre punti per restare attaccati al treno di testa e festeggiare il compleanno numero 125

⚽️ 1 novembre - 07:02

Nel giorno del 125º anniversario dalla nascita del club, il Palermo è chiamato a dare una risposta dopo un periodo difficile. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, i rosanero arrivano da due sconfitte consecutive contro Catanzaro e Monza, e da un solo punto raccolto nelle ultime tre gare. Una flessione che ha fatto scivolare la squadra al quinto posto, allontanandola pericolosamente dalla vetta occupata dal Modena.

L’obiettivo, scrive il quotidiano, è “tornare a sorridere e a entusiasmare una classifica ancora positiva, ma che deve tornare a essere esaltante”. Per farlo, la squadra di Filippo Inzaghi dovrà superare il Pescara, neopromossa ma imbattuta da tre turni, anche se con altrettanti pareggi. I numeri incoraggiano: gli abruzzesi, infatti, non hanno mai vinto in trasferta in questa stagione, raccogliendo un solo punto lontano da casa.

Il tecnico rosanero è intenzionato a cambiare qualcosa. Secondo il giornale, Inzaghi pensa a un centrocampo rinnovato con Blin in regia, Vasic interno sinistro e Palumbo mezzala con licenza di inventare, mentre andrebbero in panchina Gomes, Ranocchia e Segre. Sulle corsie laterali conferma per Augello a sinistra, mentre a destra resta aperto il ballottaggio tra Pierozzi e Diakité.

In difesa torna un leader fondamentale come Bani, pronto a guidare la retroguardia accanto a Ceccaroni e Peda, con Joronen ancora titolare tra i pali. In avanti, invece, possibile nuova esclusione per Brunori, con Le Douaron favorito per affiancare Pohjanpalo nel tandem offensivo.

Il quotidiano sottolinea anche i problemi recenti in zona gol: una sola rete nelle ultime tre partite, segnata da Segre contro il Modena. Per trovare un gol di un attaccante, bisogna tornare al 4 ottobre, quando Pohjanpalo sbloccò Spezia–Palermo.

Infine, il Giornale di Sicilia ricorda che il Barbera non festeggia una vittoria da quattro gare casalinghe, e che non segnare in quattro delle prime nove partite è una tendenza preoccupante già vista in altre stagioni recenti