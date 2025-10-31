125° Palermo, De Biasi: “Palermo è una realtà che merita di stare ai vertici del calcio, ha un gran pubblico”

Gianni De Biasi ha rilasciato qualche dichiarazione durante l'evento che celebra il 125° anniversario rosanero al Teatro Biondo: "Palermo per me è stata una rivincita. Venivo da Brescia ed è stato un periodo bellissimo. Avevo tra i 27 e i 30 anni e credo di aver vissuto gli anni più belli sia da calciatore sia nella vita di tutti i giorni, perché ho fatto un sacco di amici e, nonostante i problemi che potevano esserci in campo, riuscivamo sempre a superarli.