125° Palermo, De Biasi: "Palermo è una realtà che merita di stare ai vertici del calcio, ha un gran pubblico"

L'intervento di De Biasi all'evento del Teatro Biondo
Gianni De Biasi ha rilasciato qualche dichiarazione durante l'evento che celebra il 125° anniversario rosanero al Teatro Biondo: "Palermo per me è stata una rivincita. Venivo da Brescia ed è stato un periodo bellissimo. Avevo tra i 27 e i 30 anni e credo di aver vissuto gli anni più belli sia da calciatore sia nella vita di tutti i giorni, perché ho fatto un sacco di amici e, nonostante i problemi che potevano esserci in campo, riuscivamo sempre a superarli.

Credo che, tutto sommato, Palermo sia una realtà che merita di stare sempre ai vertici del calcio, perché ha le risorse, un pubblico incredibile e oggi anche una struttura che, con il tempo, la porterà a competere per qualcosa di importante.

Vi auguro con tutto il cuore il meglio e vi auguro a tutti una buona serata".

