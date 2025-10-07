Giornale di Sicilia: “Palermo, Pierozzi vale già il triplo”

Duttilità e rendimento al top, inoltre due gol decisivi con Reggiana e Spezia: il numero 27 moltiplica il suo valore di mercato

Nel Palermo di Filippo Inzaghi c’è un nome che più di altri sta brillando in questo avvio di stagione: Pierozzi. Il quotidiano sottolinea come il difensore rosanero abbia impresso “un cambio di marcia incredibile” nelle prime settimane di campionato, mostrando una crescita notevole rispetto alla scorsa stagione.

Il legame con Inzaghi, già costruito nelle esperienze comuni con Reggina e Salernitana, sembra essere uno dei segreti della sua esplosione. L’allenatore conosce bene le sue doti di adattamento e non rinuncia mai a lui: Pierozzi è infatti sempre partito titolare nelle prime sette giornate, risultando il secondo giocatore più utilizzato dopo Pohjanpalo.

Il numero 27 rosanero si è distinto anche per la sua duttilità tattica, riuscendo a giocare con efficacia sia da esterno che da braccetto. Lo testimoniano i due gol messi a segno, contro Reggiana e Spezia, arrivati in posizioni diverse del campo e con modalità differenti: nel primo caso su una giocata da ala pura, nel secondo sfruttando una mischia in area da difensore aggiunto. Entrambe le reti sono state decisive, contribuendo a due vittorie per 2-1.

Oltre ai gol, è arrivato anche un assist — ancora contro la Reggiana — che conferma la sua crescente importanza nello scacchiere di Superpippo. Al Picco, nella sfida con lo Spezia, ha ulteriormente mostrato la sua versatilità passando da esterno nel primo tempo a braccetto nel secondo, dopo le sostituzioni di Bani e Diakité.

Il giornale evidenzia come Pierozzi sia passato da un atteggiamento timido e impreciso, tipico della scorsa stagione, a una personalità forte e decisiva. Un’evoluzione che si riflette anche sul suo valore di mercato: acquistato per poco più di un milione di euro, ora ne servirebbero almeno 2,5 o 3 milioni per portarlo via da Palermo — cifra destinata a crescere se continuerà su questa strada.

In un Palermo in crescita, il classe ex Fiorentina è ormai un punto fermo: la sua continuità, la capacità di adattamento e l’impatto offensivo ne fanno uno degli uomini chiave di Inzaghi e una delle sorprese più liete di questo inizio di campionato di Serie B.