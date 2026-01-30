Giornale Di Sicilia: “Palermo, è ora di accelerare. A Bari serve un colpaccio”

Dopo il pareggio in casa del Modena, altro esame in trasferta contro una squadra che lotta per la salvezza. Obbligatorio vincere per non staccarsi ancora dalla vetta

Mediagol ⚽️ 30 gennaio - 08:12

Il Palermo si trova davanti a un bivio fondamentale per il proprio cammino verso la Serie A, affrontando l'anticipo del venerdì al San Nicola contro un Bari in profonda crisi di risultati. Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, i rosanero non arrivano a questa sfida con lo smalto dei giorni migliori: l'attacco è apparso insolitamente sterile nelle prime uscite del 2026 e il mercato, pur vibrante nelle intenzioni, non ha ancora consegnato a Inzaghi quel trequartista capace di accendere definitivamente la manovra. Tuttavia, vincere oggi avrebbe un peso specifico enorme, permettendo di mettere pressione alle dirette concorrenti che scenderanno in campo nei giorni successivi.

La gestione tattica di questa partita potrebbe segnare un ritorno alle origini o una piccola rivoluzione interna. Inzaghi sta valutando seriamente di accantonare l'esperimento di Segre avanzato sulla trequarti visto a Modena, riportando il numero 8 nella sua posizione naturale di mezzala o mediano accanto a Ranocchia. Questo spostamento restituirebbe solidità al cuore del campo ma costringerebbe a ridisegnare il supporto per Pohjanpalo, che non segna da tre partite e insegue il suo personale riscatto contro una difesa pugliese ferita e reduce da numerosi avvicendamenti tecnici.

Le opzioni per completare il tridente sono limitate ma significative. Le Douaron appare in vantaggio su Vasic per agire al fianco di Palumbo, garantendo quella propensione offensiva che è mancata nelle ultime trasferte. C'è però l'ipotesi concreta di un passaggio al 3-5-2, un modulo che permetterebbe a Palumbo di arretrare leggermente il suo raggio d'azione per orchestrare il gioco, lasciando al francese il compito di agire più vicino alla punta finlandese. In difesa, con Magnani ancora non pronto, il terzetto sarà composto da Bani, Ceccaroni e Peda, quest'ultimo preferito a Bereszynski dopo la solida prova al Braglia.

Il Bari rappresenta l'avversario ideale per cercare il "colpaccio", dato che non vince tra le mura amiche dal mese di novembre. Eppure, il Palermo deve guardarsi dalle proprie fragilità esterne, dove ha raccolto troppi pareggi e poche vittorie negli ultimi tre mesi. Una prestazione convincente oggi azzererebbe i mugugni nati dopo lo 0-0 di Modena e rilancerebbe prepotentemente le quotazioni dei rosa, evitando il rischio di veder scappare Frosinone e Venezia verso la promozione diretta.