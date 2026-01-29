Calciomercato Palermo, Di Marzio: “Trattativa con la Cremonese per Johnsen”

Dopo che la trattativa per Tramoni è sfumata, il Palermo passa a un nuovo nome: Dennis Johnsen. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra i rosanero e la Cremonese c'è una trattativa avviata, con i grigiorossi in attesa di un'offerta a titolo definitivo. Il novergese, che ha collezionato quest'anno 10 presenze in A con 1 gol e 1 assist, rappresenterebbe un ottimo rinforzo per la trequarti, visti i suoi ottimi numeri lo scorso anno: 8 gol e 9 assist tra stagione regolare e play-off in cadetteria.