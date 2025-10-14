Giornale di Sicilia: “Palermo, c’è il Modena. Pohjanpalo sa come si fa”

Il finlandese ritrova la sua vittima preferita, già sei i gol segnati all’attuale capolista. A maggio del 2003 realizzò addirittura un poker, l’anno dopo una doppietta

⚽️ 14 ottobre - 07:22

Il Giornale di Sicilia dedica ampio spazio a Joel Pohjanpalo, definendolo un vero e proprio “pericolo pubblico” per le difese avversarie. Domenica, nel big match tra Palermo e Modena, l’attaccante finlandese sarà ancora una volta sotto i riflettori.

L’articolo sottolinea come il Modena rappresenti la “vittima preferita” di Pohjanpalo da quando è arrivato in Italia: ben sei dei suoi 54 gol in Serie B sono stati segnati contro gli emiliani, più di quanto abbia realizzato contro qualsiasi altra squadra. Tutte queste reti sono arrivate con la maglia del Venezia, in appena due partite: un poker nel maggio 2023 (5-0 per i lagunari) e una doppietta nel febbraio 2024, quando la sfida si concluse in pareggio.

Per il finlandese sarà il primo confronto contro il Modena con la maglia del Palermo, e i rosanero contano su di lui per dare continuità alla rincorsa al vertice. Dall’altra parte, l’articolo ricorda che la squadra di Sottil ha una delle migliori difese del campionato — solo tre reti subite, come i siciliani — e che il tecnico starebbe preparando una vera e propria “gabbia” per limitarlo.

L’attenzione, però, non sarà rivolta solo a Pohjanpalo: il Palermo dovrà a sua volta contenere Gliozzi, attuale capocannoniere della Serie B, già a segno contro i rosanero nella scorsa stagione.

Sul piano dei numeri, il rendimento del finlandese resta altissimo: 4 gol in 7 partite, una media di una rete ogni 1,75 gare, addirittura migliore rispetto alla scorsa stagione. Dopo un piccolo digiuno di tre giornate, il gol contro lo Spezia ha riportato entusiasmo e fiducia.

Il giornale conclude ricordando che Pohjanpalo non segna al “Barbera” dalla prima giornata, ma che le sfide casalinghe con il Modena lo hanno sempre esaltato. Un suo gol domenica, si legge, potrebbe essere un passo decisivo nella corsa del Palermo verso il sogno promozione.