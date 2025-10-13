Rassegna Stampa
Corriere dello Sport: “Il Palermo con Brunori all’incrocio perfetto”
Nel suo approfondimento, Paolo Vannini descrive la prossima sfida tra Palermo e Modena come un autentico big match di alta classifica. Si affrontano infatti le prime due della Serie B, entrambe imbattute e forti delle migliori difese del campionato, con appena tre gol subiti a testa.
La partita di domenica al “Barbera” non è soltanto uno scontro diretto per il primato, ma anche una sfida tra due allenatori vincenti e con un passato comune: Pippo Inzaghi e Andrea Sottil furono compagni di squadra nell’Atalanta 1996/97. Oggi, da tecnici, guidano due formazioni che fanno della solidità e della compattezza il loro marchio di fabbrica.
Sul piano offensivo, la sfida si annuncia altrettanto intrigante: da una parte Gliozzi (5 gol), dall’altra Pohjanpalo (4), con Brunori pronto a ritrovare la via del gol proprio contro un avversario che in passato gli ha portato fortuna – ha infatti segnato al Modena in ognuna delle ultime tre stagioni.
Non mancano poi i motivi emotivi: Antonio Palumbo, protagonista del centrocampo rosanero, ritroverà la sua ex squadra, mentre nel Modena brilla Francesco Di Mariano, ceduto proprio dal Palermo in estate dopo tre anni vissuti tra alti e bassi nella sua città.
Dal punto di vista tattico, Inzaghi dovrà far fronte all’assenza di Bani, sostituito da Peda al centro della difesa e con Ceccaroni pronto a rientrare nel terzetto arretrato. A centrocampo si valuta il recupero di Ranocchia, mentre Gomes, Blin e Palumbo garantiscono soluzioni di qualità e quantità.
Il tecnico ha concesso due giorni di riposo al gruppo prima di riprendere gli allenamenti al Cfa di Torretta, approfittando della settimana lunga per lavorare su dettagli e strategie.
Sul fronte del tifo, l’attesa è enorme: con quasi 25.000 biglietti già venduti, il “Barbera” si prepara a registrare un nuovo record di presenze, con una previsione vicina alle 33.000 unità. Un’atmosfera da grande calcio, degna delle sfide di Serie A, per un duello che può valere il primo posto in classifica.
