Corriere dello Sport: “Il Palermo con Brunori all’incrocio perfetto”

Nel suo approfondimento, Paolo Vannini descrive la prossima sfida tra Palermo e Modena come un autentico big match di alta classifica. Si affrontano infatti le prime due della Serie B , entrambe imbattute e forti delle migliori difese del campionato , con appena tre gol subiti a testa.

La partita di domenica al “Barbera” non è soltanto uno scontro diretto per il primato, ma anche una sfida tra due allenatori vincenti e con un passato comune: Pippo Inzaghi e Andrea Sottil furono compagni di squadra nell’Atalanta 1996/97. Oggi, da tecnici, guidano due formazioni che fanno della solidità e della compattezza il loro marchio di fabbrica.