Giornale di Sicilia: “Notte di passione, il Palermo si gioca il sogno playoff in 90”

Non sarà una partita come le altre per Corini che sfida il suo passato in un derby del cuore. "Un uomo ha un'anima e vive di sentimenti che rimangono. Poi ci sono delle responsabilità, sono un professionista del calcio e ho un obiettivo ben chiaro che è quello di far rendere al meglio la mia squadra. Siamo orgogliosi di essere ottavi e abbiamo la possibilità di poter fare i playoff. Mi sono assunto la responsabilità, manca un pezzo e dobbiamo andarlo a chiudere", ha dichiarato il tecnico rosanero alla vigilia.