Giornale di Sicilia: “L’orizzonte Mondiale nei sogni di Peda e Bereszynski”

Prima la promozione con i rosa, poi una maglia con la nazionale polacca

⚽️ 12 ottobre - 06:49

Per Patryk Peda e Bartosz Bereszynski, il presente parla di Palermo, ma lo sguardo è rivolto al futuro e a un obiettivo ambizioso: i Mondiali 2026 con la Polonia. Entrambi, infatti, puntano a consolidarsi in rosanero per guadagnarsi la fiducia del ct Urban, che continua a monitorare i loro progressi.

Nel breve termine, la priorità resta quella di essere pronti a rispondere alle esigenze di Filippo Inzaghi, soprattutto ora che l’infortunio di Bani apre nuovi spazi in difesa. Il giovane Peda, classe 2002, ha già dimostrato grande affidabilità sia da centrale che da braccetto nella linea a tre. Non a caso, “SuperPippo” aveva posto il veto su una sua possibile partenza estiva, convinto del suo potenziale e del suo margine di crescita.

Discorso diverso ma complementare per Bereszynski, arrivato dopo un’estate da svincolato. Il difensore ex Sampdoria sta ritrovando la miglior condizione fisica, dopo aver già collezionato i primi minuti con Venezia e Spezia. La sua duttilità rappresenta un’arma preziosa per il tecnico, potendo agire con la stessa efficacia su entrambe le fasce o come braccetto nella difesa a tre.

Sul fronte della Nazionale, Peda – con tre presenze all’attivo tra i grandi e un passato da punto di riferimento nell’Under 21 – spera in una nuova chiamata se continuerà a mantenere il livello mostrato con il Palermo. Bereszynski, invece, sogna di tornare protagonista dopo aver partecipato già a due Mondiali (2018 e 2022) e un Europeo (2020), ma gli infortuni lo hanno momentaneamente allontanato dal giro della Nazionale.

In casa Palermo, entrambi non figurano ancora tra i titolari fissi di Inzaghi, ma ogni volta che sono stati impiegati hanno risposto presente, contribuendo a creare quella sana concorrenza che eleva la qualità complessiva della rosa. Come sottolinea il quotidiano, i due difensori polacchi incarnano perfettamente lo spirito del gruppo rosanero: pronti a crescere, puntando prima alla promozione in Serie A e poi a un posto al Mondiale 2026 con la Polonia.