Giornale di Sicilia: “Leggende e tifosi, la festa dei 125 anni entra nel vivo”

Palermo in festa per i 125 anni: leggende e tifosi uniti tra ricordi, emozioni e sogni di Serie A

⚽️ 31 ottobre - 06:26

Giornata speciale per il Palermo, che celebra oggi i suoi 125 anni di storia con una serie di eventi che uniscono passato, presente e futuro. Le celebrazioni prenderanno il via alle 18.15 al Teatro Biondo, con il talk “Palermo 125 – Una storia rosanero”, un vero e proprio viaggio nella memoria con la partecipazione di oltre quaranta ex giocatori che hanno segnato le varie epoche del club.

Tra le “legends” annunciate figurano nomi amatissimi come Amauri, Pastore, Toni, Migliaccio, Zaccardo, Brienza e Biava, insieme a Martin, protagonista della rinascita del 2019, che ha espresso tutto il suo orgoglio per l’invito: per lui, “il Palermo resterà sempre nel cuore”, ricordando l’emozione del primo giorno a Petralia, simbolo della ripartenza dopo i momenti difficili.

Le celebrazioni proseguiranno poi a Villa Filippina con il “Pink Party”, un evento che rappresenterà l’abbraccio simbolico tra società e tifosi. Intanto la città, negli ultimi giorni, si è tinta di rosa: tante iniziative diffuse hanno animato Palermo, come quella del Giornale di Sicilia, che ha deciso di colorare la propria insegna in via Lincoln fino al giorno della partita contro il Pescara al Renzo Barbera.

A tornare nel capoluogo anche l’ex numero 10 rosanero Aleksandar Trajkovski, felice di essere stato invitato per l’occasione. Ha ricordato con affetto la salvezza ottenuta “all’ultima giornata contro il Verona”, una delle pagine più intense della sua carriera.

Sul presente, l’ex attaccante macedone si è detto fiducioso: “La società sta lavorando bene ed è molto organizzata. Sono contento che sia tornato il vero Palermo”. E su Filippo Inzaghi, oggi alla guida della squadra, ha aggiunto: “Ha già vinto questo campionato, mi auguro possa riuscirci anche con i rosanero”.

Una festa di emozioni e ricordi, che unisce generazioni diverse in un unico grande abbraccio rosanero, nel segno della passione per il Palermo e della speranza di rivederlo presto in Serie A.