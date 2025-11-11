Giornale di Sicilia: “Il digiuno di Pohjanpalo inizia a pesare”

Il finlandese non segna da inizio ottobre, ultima esultanza al Picco

⚽️ 11 novembre - 08:09

Il momento difficile del Palermo si riflette in modo evidente nella sua sterilità offensiva. Come riporta il Giornale di Sicilia, la squadra di Filippo Inzaghi fatica a trovare la via del gol: nelle ultime quattro partite, tolta la parentesi positiva contro il Pescara, i rosanero hanno realizzato soltanto una rete, quella di Segre contro il Modena.

Nonostante la presenza in rosa di giocatori di spessore come Le Douaron, Brunori e soprattutto Pohjanpalo, l’attacco non riesce a incidere. E proprio il bomber finlandese, simbolo dell’attacco del Palermo, sta vivendo un periodo di appannamento. Come sottolinea Orifici, con la trasferta di Castellammare di Stabia il suo digiuno è salito a cinque partite consecutive senza gol: l’ultima marcatura risale al 4 ottobre, nella gara vinta contro lo Spezia.

Non è la prima volta che accade: anche nel finale della scorsa stagione Pohjanpalo aveva chiuso senza segnare nelle ultime cinque gare di campionato, sei se si considera anche il play-off contro la Juve Stabia.

Nelle ultime settimane, il numero 20 rosanero ha offerto un solo contributo concreto — l’assist per Brunori nel match con il Pescara — troppo poco per un giocatore abituato a trascinare i compagni “a suon di gol e prestazioni di livello”.

In attesa della ripresa del campionato, Pohjanpalo è stato convocato dalla nazionale finlandese insieme al portiere Joronen per le sfide contro Malta e Andorra, rispettivamente valida per le qualificazioni ai Mondiali e come amichevole. Il Giornale di Sicilia evidenzia come questo momento con la Finlandia potrebbe rappresentare un’occasione utile per ritrovare fiducia e tornare ad essere il leader offensivo di cui il Palermo ha disperatamente bisogno.