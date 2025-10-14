Rassegna Stampa
Giornale di Sicilia: “E pure Brunori si scatena quando incrocia i «canarini»”
Nel Giornale di Sicilia, Salvatore Orifici racconta come anche Matteo Brunori sembri avere un conto aperto con il Modena, proprio come il suo compagno di reparto Pohjanpalo. Il capitano rosanero, infatti, ha già colpito i “canarini” in tre stagioni consecutive, confermandosi una delle sue “vittime preferite”.
L’articolo ricorda le sue reti nelle precedenti sfide: la prima nel campionato 2022/23, quando il Palermo vinse 2-0 al “Braglia” grazie al suo rigore e al gol di Valente; poi nel 4-2 del ritorno al “Barbera” nella stagione successiva, e infine nel 2-0 della scorsa annata, deciso da lui e da Le Douaron.
Questa volta, la sfida con la capolista Modena può rappresentare l’occasione giusta per sbloccarsi, visto che Brunori non ha ancora trovato la via del gol in questo avvio di stagione. Come evidenzia il quotidiano, da quando veste la maglia rosanero non era mai rimasto a secco così a lungo.
L’articolo analizza anche il ballottaggio con Le Douaron, un duello che Filippo Inzaghi sta gestendo alternando i due: Brunori titolare soprattutto nelle partite casalinghe e il francese preferito in trasferta. Entrambi, comunque, hanno il compito di supportare Pohjanpalo, considerato il punto fermo dell’attacco del Palermo.
Con cinque presenze e tre gol segnati ai “canarini” in carriera, Brunori parte con i favori del pronostico per una maglia da titolare domenica. Contro la capolista di Sottil, conclude il Giornale di Sicilia, potrebbe essere il momento perfetto per tornare protagonista e ritrovare la rete proprio contro una delle sue squadre preferite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA