Giornale di Sicilia: “E pure Brunori si scatena quando incrocia i «canarini»”

Nel Giornale di Sicilia, Salvatore Orifici racconta come anche Matteo Brunori sembri avere un conto aperto con il Modena , proprio come il suo compagno di reparto Pohjanpalo . Il capitano rosanero, infatti, ha già colpito i “canarini” in tre stagioni consecutive , confermandosi una delle sue “vittime preferite”.

L’articolo ricorda le sue reti nelle precedenti sfide: la prima nel campionato 2022/23, quando il Palermo vinse 2-0 al “Braglia” grazie al suo rigore e al gol di Valente; poi nel 4-2 del ritorno al “Barbera” nella stagione successiva, e infine nel 2-0 della scorsa annata, deciso da lui e da Le Douaron.