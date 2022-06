Gianluca Di Marzio-Mediagol: “Palermo-City Group? Trattativa va avanti, dico tutto”

L'intervista esclusiva concessa da Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di calciomercato a poche ore dalla Finale d'andata Playoff di Serie C Padova-Palermo, alla redazione di Mediagol.it

"Quella col City Football Group è una trattativa che sta andando avanti ed io sono contento di averla riportata per primo in tempi non sospetti. Sapevo che non sarebbe stata un’operazione velocissima ma sta procedendo bene e non sarà legata al risultato di queste partite anche se è chiaro che il City preferirebbe partire dalla Serie B anche spendendo di più, conoscendo la difficoltà del campionato di C. La trattativa va avanti e credo che non debba condizionare la squadra, l’allenatore e della città. Consiglio ai tifosi rosanero di non pensare all’operazione City Group in questa settimana e di godersi l’adrenalina e le emozioni di questi playoff perché al futuro del Palermo c’è già la dirigenza che ci sta lavorando in maniera seria. Fin quando non ci sono le firme può succedere di tutto però quello che posso dirvi io è che la trattativa sta procedendo per il verso giusto”.