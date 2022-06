Ghirelli: “Palermo-Padova vista anche oltreoceano. Noi fabbrica dei sogni”

A tre anni di distanza dal fallimento della vecchia società, il Palermo conquista la Serie B, battendo il Padova al "Barbera" nella finale di ritorno dei playoff di Serie C. A decidere, un rigore trasformato da Brunori, messo a segno al 25esimo del primo tempo, che ha fatto impazzire un "Barbera" tutto esaurito per l'occasione. Un traguardo straordinario commentato ai microfoni de "La casa di C" dal numero uno della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ad una settimana esatta dalla promozione in B centrata dai rosanero.

“La cosa che più mi ha colpito, stando la mattina in città e andando allo stadio a piedi, è stata la grande partecipazione di tifosi giovani. In genere quando vado a vedere una partita, ci sono molti con i capelli bianchi. È stata la sensazione più bella. Dall’esperienza di quella giornata, di quella serata, ne ricavo esattamente questo. Noi siamo e possiamo essere la fabbrica dei sogni. Sapevo che ce l’avremmo fatta, ma siamo andati bel oltre quello che potevo pensare. Abbiamo avuto uno share di 0,9 e la partita è stata vista anche a New York con le sciarpe di Padova e Palermo in un ristorante. A la Ribalta c’era la famiglia del presidente del Cesena Robert Lewis: questo dà la dimostrazione di come gli imprenditori americani abbiano capito lo stare insieme e il rapporto tra la spettacolarizzazione americana e la radice della storia dei comuni d’Italia. Ci hanno dato un nuovo modo di essere presidenti di una squadra valorizzando anche il prodotto complessivo. Questo è il ragionare a sistema che è il grande problema del calcio italiano.Questo Everest l’abbiamo travalicato, adesso bisogna reggerlo e non è semplice.”