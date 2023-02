Genoa-Spal 3-0, Gilardino torna a vincere: tris Grifone al Ferraris, Oddo ko

Primo tempo avaro di occasioni pericolose, il Genoa gestisce il ritmo della gara e si porta in avanti con i tentativi di Puscas, Gundmundsson e Strootman, senza mai riuscire a inquadrare la porta. Spal che si difende e prova, con poco successo, a ripartire. Nella ripresa arriva la prima conclusione nello specchio della porta ancora con il romeno ex Palermo, che impegna Alfonso. Al minuto 58' Gudmundsson vicinissimo al gol in area piccola, la deviazione dell'islandese manca per un soffio. Nell'ultimo quarto di gara si intensifica il forcing del Genoa, Gudmundsson al termine di un'azione personale testa i riflessi di Gabriel, neo portiere degli estensi entrato al posto di Alfonso. Il gol però è nell'aria, al minuto 76 Jagiello crossa in area per la testa di Dragusin, il romeno trova il colpo vincente e porta in vantaggio il Grifone. Nel recupero c'è spazio anche per il 2-0 del Genoa, firmato in contropiede da Gudmunssond e per il tris di Salcedo.