Genoa-Palermo, quote bookmakers: rosa sfavoriti a Marassi, X e segno 2…

Le quote dei bookmakers del match in programma alle ore 20:30 a Marassi

E' tutto pronto per la sfida tra Genoa e Palermo , valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023, in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Luigi Ferraris". Dopo le tre vittorie di fila conquistate contro Bari , Ascoli e Reggina , la squadra di Eugenio Corini vorrà confermarsi, puntando al decimo risultato utile consecutivo. Di fronte il Grifone, reduce dalla sconfitta rimediata lo scorso weekend contro il Parma .

Al cospetto della squadra allenata dall'ex Alberto Gilardino , il tecnico rosanero non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, il lungodegente Salvatore Elia , operato nei mesi scorsi a seguito della lesione del legamento crociato anteriore e della lesione distrattiva del legamento collaterale esterno del ginocchio destro. Altri assenti sono Leo Stulac , Luca Vido , Davide Bettella ed il neo acquisto Edoardo Masciangelo . Claudio Gomes torna tra i convocati e potrebbe trovare spazio o dal primo minuto o a gara in corso.

Intanto, il Palermo ha battuto il Genoa nei tre confronti più recenti. Nella gara d'andata allo Stadio "Renzo Barbera", i rosanero si sono imposti per 1-0: decisiva la rete del solito Matteo Brunori. Ciò nonostante, secondo i bookmakers, il Palermo non parte con il favore del pronostico. Il segno 1 è proposto 1.70 per Planetwin, Snai e Goldbet. L'eventuale successo degli ospiti, invece, è quotato 5.25 da Snai e Goldbet. Mentre l'X oscilla tra 3.50 e 3.55. Potrebbe essere comunque una gara aperta: il segno Gol, dunque, oscilla tra 1.97 e 2.00; No Gol tra 1.72 e 1.77.