Genoa-Palermo, i rosa non saranno soli: duemila tifosi a Marassi. Verre e Gomes…

Per l'anticipo valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B"si prevedono circa 1.700 tifosi rosanero", si legge. Molti in arrivo dal centro e dal nord Italia per supportare Metteo Brunori e compagni. Per l'occasione, "Corini non dovrebbe variare molto rispetto alle ultime uscite", prosegue la Rosea. I dubbi riguardano l'impiego dal primo minuto di Claudio Gomes e Valerio Verre a centrocampo. Il francese, tornato tra i convocati dopo l’intervento alla mano, troverà spazio o dal primo minuto o a partita in corso, come spiegato nella giornata di ieri dallo stesso Corini in sede di conferenza stampa.