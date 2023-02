Genoa-Palermo: la perla di Dybala, la rimonta firmata Corini e… i precedenti

Dopo il tris di vittorie contro Bari , Ascoli e Reggina , il Palermo di Eugenio Corini affronterà il Genoa di Alberto Gilardino nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie B . Nove i risultati utili consecutivi per Brunori e compagni che hanno agganciato il sesto posto in classifica in piena zona playoff. Sei le lunghezze di distanza proprio dal Grifone, secondo in graduatoria e reduce dal ko di Parma . La squadra ligure è stata rivitalizzata dalla cura Gilardino che, dopo aver preso il posto di Blessin , ha ottenuto cinque vittorie e due pareggi prima della battuta d'arresto contro la squadra di Pecchia . In settimana la dirigenza rossoblu ha incontrato calciatori e staff tecnico per chiedere immediato riscatto contro il Palermo di Corini .

Allo stadio Luigi Ferraris è prevista un'atmosfera di ben altra categoria. Stando alle ultime stime effettuate, saranno circa 25.000 i presenti di cui oltre mille tifosi rosanero. L'ultimo precedente in Liguria tra le due squadre risale alla stagione 2016/2017 in Serie A. Una partita pazzesca, conclusasi con i tre punti ottenuti dal Palermo (sempre allenato da Corini) in rimonta per tre a quattro. Una delle tre vittorie nella storia del club di viale del Fante al Ferraris contro il Genoa. Il bilancio complessivo vede in netto vantaggio il Grifone con diciassette successi. Quindici partite, invece, sono terminate in pareggio. Indimenticabile nella stagione 2014/2015 il pari per uno a uno firmato da uno splendido gol di Paulo Dybala, quest'oggi in forza alla Roma di Mourinho. Lo stesso club rosa, tramite i propri canali social, ha pubblicato il video che ritrae la perla della Joya a Marassi.