Genoa-Palermo, Corini: “Consapevolezza di affrontare la squadra più completa della B”

"Esame di maturità? Massima concentrazione sul quotidiano alla preparazione di ogni partita, abbiamo la piena consapevolezza di affrontare probabilmente la squadra per profondità di rosa e qualità di giocatori più completa della serie B. Vengono da una sconfitta, dunque hanno voglia di rivalsa davanti ai loro tifosi. Stadio fantastico per giocare a calcio. Siamo arrivati qui con una consapevolezza importante, vogliamo fare una grande prestazione. La svolta? Il tempo è sempre determinante, i cambiamenti sono stati tanti su tutti i fronti. Di conseguenza è sempre un processo complicato, siamo stati bravi nonostante queste difficoltà a rimanere utili e lavorare duro. Siamo in una condizione mentale importante, è uno stato mentale quello che ti porta a dare il meglio di te".