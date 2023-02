Genoa-Palermo, Capozucca: “Gara delicata, staff rosa allestito per far fronte alla A”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex direttore sportivo di Cagliari e Genoa

"È stato il calciomercato più triste degli ultimi anni, come era logico aspettarsi". Lo ha detto Stefano Capozucca, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'ex direttore sportivo di Cagliari e Genoa: dalla cessione di Nicolò Zaniolo al Galatasaray, alla sfida tra la squadra di Alberto Gilardino ed il Palermo, in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Luigi Ferraris". Ma non solo...

SERIE A - "Ha fatto qualcosa il Verona così come la Salernitana. Hanno fatto più le squadre che lottano per mantenere la categoria. Il vero colpo è stato quello del Sassuolo: l’uscita di Traoré a 30 milioni per prendere Bajrami. È stato il mercato dei casi Skriniar e Zaniolo.

Due situazioni gestite in modo diverso. Probabilmente è stata gestita meglio quella di Skriniar. Zaniolo è andato al Galatasaray? Non è il massimo dei campionati, però rimanere alla Roma non sarebbe stata una bella situazione. Comunque lo rivedremo in Italia? Me lo auguro. Per me è un giocatore di livello. Poi caratterialmente non lo conosco. Ho avuto alle dipendenze il padre: aveva un carattere forte", le sue parole.

SERIE B - "All’inizio dell’anno ho dato le mie quattro favorite: Frosinone, Parma, Genoa e Cagliari. Chi non ha mantenuto fede al pronostico sono il Cagliari e il Parma. Ma sono contento per il Frosinone: c’è un dirigente che è un caro amico, Angelozzi dimostra ancora una volta di essere bravo. E c’è un grande presidente, uno dei migliori. Stirpe è una persona straordinaria, merita questo successo".

GENOA-PALERMO - "Una partita abbastanza delicata per entrambe. Il Palermo è in buon momento, si sta anche ristrutturando a livello societario e ha allestito uno staff per far fronte alla Serie A. Merito anche a Gardini che sta costruendo a livello societario un organico di primo rilievo. Il Genoa viene da una sconfitta contro il Parma che ci può anche stare: sarà una partita che vorranno vincere entrambe", ha concluso Capozucca.