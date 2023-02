Genoa-Palermo 1-0: Gudmunsson porta avanti Gilardino, rosa reagiscono ma non pungono

Anticipo di lusso allo stadio Ferraris di Genova tra la formazione ligure di Alberto Gilardino ed il Palermo di eugenio Corini. Grifoni reduci dalla sconfitta di Parma, rosanero che viaggiano a vele spiegate, tre vittorie consecutive e ven nove risultati utili di fila che hanno proiettato Brunori e compagni in piena zona playoff. Tecnico dei siciliani che vuole giocarsela a viso aperto a Marassi, confidando in una prova di maturità e personalità da parte dei suoi calciatori. Solito 3-5-2 elastico per i siciliani: Pigliacelli tra i pali, Mateju, Nedelcearu e Marconi a comporre il terzetto di centrali difensivi, Valente e Sala esterni a tutta fascia sulle corsie. Corini sceglie Damiani, Saric e Verre in mediana, Di Mariano supporta il bomber Brunori in fase offensiva. Segre e Tutino partono dalla panchina, idem Gomes e Soleri. Avvio intenso ma equilibrato, il Palermo prova a rimanere corto ed aggressivo, pressando forte Badelj e soci, un paio di corner conquistati con altrettante deviazioni aeree, prima Di Mariano e poi Marconi, che non spaventano Martinez. La prima chance ghiotta è per i padroni di casa: Damiani perde una brutta palla a metà campo, innescando la ripartenza ligure, bravo Sala a chiudere la diagonale su cross di Sabelli e salvare sulla linea una situazione complicata. Genoa che ci crede e prende campo, Palermo che si abbassa e fatica ad uscire palla al piede. Troppi gli errori di misura in costruzione per gli uomini di Corini, che non riescono a trovare linearità e fluidità nello sviluppo della manovra. La prima volta che trova l'ampiezza, tirocross adente di Saric per Brunori, il nove rosa perde l'attimo giusto per calciare e si fa murare la conclusione da pochi metri. Capovolgimento di fronte e vantaggio Genoa: Gudmunsson chiude un uno-due troppo semplice con Aramu, Damiani non lo segue e il trequartista di Gilardino batte Pigliacelli con un diagonale di destro. Dopo una decina di minuti di sbandamento, il Palermo mette ordine ed imbastisce una reazione. Brunori viene anticipato di un soffio su un bel cross di Valente, ancora Valente calibra un bel traversone dalla trequarti con Nedelcearu che alza troppo la mira in torsione aerea. Una splendida combinazione Saric-Brunori-Verre porta l'ex Sampdoria al tiro dopo un ottimo inserimento in area, Sabelli si immola per arginare il suo destro e tocca probabilmente con un braccio. Proteste vibranti da parte dei calciatori rosanero, ma Marinelli fa proseguire. Palermo ancora pericoloso, prima Di Mariano pesca bene Valente che manca il controllo in area, quindi Brunori prova a girare con il destro da buona posizione su cross di Sala, ma il tutto è vanificato da millimetrici offside. Di Mariano è tonico e sgusciante, doppio dribbling sull'out di sinistra e giallo per Hefti che lo stende. La prima frazione si chiude con il Genoa avanti di misura.