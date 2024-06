GdS: “Rebus liste, il Palermo riflette su Gomes. Aurelio via in prestito”

Il francese passa fra gli “over” e probabilmente non è più intoccabile, non saranno più "under" anche Diakitè e Aurelio.

"Rebus liste, il Palermo riflette su Gomes". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero e sul futuro di alcuni elementi dell'attuale organico che dalla lista "under" passeranno a quella "over" a causa delle regole della Serie B. Nella stagione 2024/2025, i giocatori nati entro il 31 dicembre 2000 passeranno dalla lista senza limiti numerici a quella con un massimo di 18 elementi. Tra questi ci sono Diakité, Gomes e Aurelio.

Chi resterà in Sicilia è sicuramente Diakitè, approdato a Palermo lo scorso gennaio. Alla luce delle buone prestazioni in maglia rosanero, "il suo valore di mercato è cresciuto, ma il club intende mantenerlo puntando sulla sua versatilità e sul legame con i tifosi". Resta da valutare, invece, il futuro di Gomes, che ha avuto un "rendimento altalenante". "Nonostante il ruolo importante avuto in passato, il suo apporto realizzativo nullo in 63 partite e l’interesse della Serie A potrebbero portare a una sua cessione. La decisione finale sarà influenzata dal nuovo allenatore", si legge. Chi è destinato a lasciare Palermo in prestito è Aurelio, considerata anche la necessità di rinforzare quella zona del campo.

Per mantenere competitiva la rosa, il City Group dovrà rafforzare la Lista B, cercando nuovi giovani talenti "per garantire freschezza e dinamismo alla squadra". Acquistare un attaccante giovane capace di contribuire significativamente in termini di gol e assist. Coprire la fascia sinistra, trovando un’alternativa valida. "La dirigenza del Palermo deve affrontare queste questioni in modo tempestivo per evitare incertezze all’inizio della preparazione", conclude il noto quotidiano.