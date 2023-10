GdS: “Il Palermo adesso deve accelerare. Con il Lecco si può solo vincere”

"Non si è ancora spento del tutto il boato dei trentamila del Barbera per il gol di Stulac contro lo Spezia che il Palermo trova sulla sua strada un’altra avversaria sulla carta abbordabile. Per organico il Lecco (assente alla Favorita da 55 anni) non è paragonabile allo Spezia ma vincendo martedì la sua prima partita a Pisa ha dimostrato due cose. La prima è che il cambio di allenatore è servito a qualcosa. [...] La seconda che il suo organico, seppure in difetto per esperienza, non è del tutto inadeguato alla categoria", si legge.