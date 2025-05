Gazzetta dello Sport: “Spezia e Cremonese avanti. Ultima chance Palermo”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport presenta un approfondimento firmato da Nicolò Binda sui playoff di Serie B , giunti alla 19ª edizione. In palio un posto in Serie A e “16 giorni di fuoco” tra neopromosse, ripetenti, deluse e debuttanti.

Lo schieramento per i playoff di Serie B è definito: da sabato si parte con il turno preliminare, fino alla finale del 1° giugno. In palio, un solo posto per la Serie A. Saranno “16 giorni di fuoco” tra neopromosse, ripetenti, deluse e debuttanti.