Con il giro di boa ormai alle porte e una classifica cortissima, la Gazzetta dello Sport analizza come le grandi della Serie B si stiano preparando a una sessione invernale che si preannuncia decisiva. Se il Frosinone capolista sembra l'unica compagine intenzionata a restare intatta, il Palermo viene indicato come uno dei club pronti a spostare gli equilibri con innesti di spessore.
Rassegna Stampa
Gazzetta Dello Sport: “Le sei big per la A cercano le punte. Samp su Brunori”
Nonostante le tre vittorie consecutive abbiano fornito conferme importanti sulla validità della rosa attuale, il quotidiano sportivo sottolinea che la dirigenza rosanero non resterà a guardare. Il focus del Palermo si concentrerà in particolare sulla difesa e sul centrocampo, reparti dove "qualcosa manca" e dove sono previste anche delle partenze per sfoltire l'organico e fare spazio a nuovi innesti.
Il tema più caldo in viale del Fante resta però il futuro di Matteo Brunori. Secondo la Gazzetta, il capitano sarebbe "destinato alla Sampdoria", nonostante al momento il giocatore manifesti ancora una certa resistenza al trasferimento. Qualora l'operazione dovesse andare in porto, il Palermo si troverebbe nella necessità di reperire un sostituto all'altezza. La prima idea porta a Tramoni del Pisa, ma l'operazione appare complicata a causa della valutazione di 6 milioni di euro fatta dal club toscano. Spunta l'interesse per Pierini, indicato come uno dei profili capaci di agitare maggiormente il mercato delle big.
Il Palermo dovrà muoversi con attenzione in un mercato dove le grandi si marcano a vicenda. Il Monza cerca almeno due centrocampisti, mentre il Cesena sogna il ritorno di Djuric. Anche la Sampdoria, oltre all'obiettivo Brunori, punta con decisione su Salvatore Esposito, segno di una strategia volta a puntare su calciatori che conoscono profondamente la categoria.
In un campionato dove ogni dettaglio farà la differenza, la capacità del Palermo di puntellare i reparti chiave e risolvere la questione legata al proprio numero 9 sarà determinante per la volata finale verso la Serie A.
