Gazzetta Dello Sport: “Le sei big per la A cercano le punte. Samp su Brunori”

Cerri, De Luca, Djuric e Pierini sono i più ambiti. Tutti vanno a caccia di rinforzi: ecco i primi nomi

Con il giro di boa ormai alle porte e una classifica cortissima, la Gazzetta dello Sport analizza come le grandi della Serie B si stiano preparando a una sessione invernale che si preannuncia decisiva. Se il Frosinone capolista sembra l'unica compagine intenzionata a restare intatta, il Palermo viene indicato come uno dei club pronti a spostare gli equilibri con innesti di spessore.

Nonostante le tre vittorie consecutive abbiano fornito conferme importanti sulla validità della rosa attuale, il quotidiano sportivo sottolinea che la dirigenza rosanero non resterà a guardare. Il focus del Palermo si concentrerà in particolare sulla difesa e sul centrocampo, reparti dove "qualcosa manca" e dove sono previste anche delle partenze per sfoltire l'organico e fare spazio a nuovi innesti.