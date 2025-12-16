Palermo, continua la preparazione in vista dell’Avellino: il report

Il Palermo continua la sua preparazione in vista della sfida contro l'Avellino. I rosanero sono in cerca del quarto successo consecutivo, dopo i nove punti conquistati tra Carrarese, Empoli e Sampdoria. La squadra di Inzaghi, questa mattina, dopo un lavoro di forza in palestra, ha svolto un’esercitazione sul possesso palla ed esercizi sulla tattica difensiva.