Gazzetta dello Sport: “Il Palermo è già grande. Mancuso bomber decisivo”

L'analisi della Rosea: "Tanti i punti conquistati che confermano le serie intenzioni di voler far sognare una piazza adesso pronta per l’atteso ritorno in A".

Mediagol ⚽️

"Il Palermo è già grande". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori sulla terza vittoria di fila conquistata dal Palermo di Eugenio Corini che, dopo aver ottenuto l'intera posta in palio contro Reggiana e Feralpisalò, ha battuto anche l'Ascoli fra le mura dello Stadio "Del Duca". "Il Palermo cambia marcia e conferma il suo ruolo di grande all’interno di questo campionato di B. La vittoria di misura ad Ascoli, seppur arrivata in extremis, non è stata un caso, bensì la prova del nove. Tanti i punti conquistati nelle tre recenti vittorie consecutive, che confermano le serie intenzioni di voler far sognare una piazza adesso pronta per l’atteso ritorno in A", si legge.

Decisiva la zampata di Leonardo Mancuso nel finale, poco prima del triplice fischio. "Ancora una volta bomber decisivo di questa categoria. [...] Un giocatore determinante in questa fase del cammino per sopperire al momento no che sta vivendo capitan Brunori, ancora a secco di gol. I siciliani sembrano davvero avere tutto: una difesa granitica, tanta qualità, geometrie di gioco ben chiare, forza mentale e soprattutto la capacità di non mollare la presa fino all’ultimo secondo", prosegue la Rosea.