Gazzetta Dello Sport: “Brividi Bari-Palermo, Longo contro Inzaghi. Occhio agli sgambetti”

Il Palermo scende in campo stasera al San Nicola (ore 20.30) per un anticipo che la Gazzetta dello Sport definisce un "crocevia" stagionale. La sfida mette di fronte due realtà agli antipodi statistici: da una parte la miglior difesa del torneo (quella rosanero, con soli 14 gol al passivo), dall'altra il peggior attacco (quello biancorosso, fermo a 18 reti). Per Inzaghi , è l'occasione per consolidare una media punti da promozione diretta, figlia di nove risultati utili consecutivi che hanno trasformato il volto della stagione dopo la crisi di novembre.

Il duello più affascinante riguarda però il fronte offensivo, con il confronto a distanza tra due giganti scandinavi. Joel Pohjanpalo , capocannoniere indiscusso con 12 centri, sfida il danese Christian Gytkjær , finora autore di 3 reti. Mentre il finlandese cerca il riscatto dopo un breve digiuno, il Bari di Moreno Longo si affida all'entusiasmo ritrovato dopo la vittoria di Cesena, pur mantenendo i piedi per terra. Il tecnico dei pugliesi ha chiesto "gente con il fuoco dentro", consapevole che per scalare la classifica servano rinforzi e una continuità ancora tutta da costruire.

Dall'altra parte, il Bari dovrebbe confermare in larga parte l'undici che ha espugnato Cesena, con l'unica probabile novità rappresentata da Moncini al centro dell'attacco. Per Longo si tratta di un ritorno al San Nicola carico di suggestioni: ritrova Inzaghi, ovvero l'ultimo allenatore che era riuscito a battere in casa nella scorsa stagione. I novanta minuti di stasera diranno chi ha davvero il passo per continuare la "scalata" e chi rischia di scivolare proprio nel momento più delicato del campionato.