Palermo, Giornale Di Sicilia: “La Cremonese prende tempo su Johnsen, Osti in pressing”

La "telenovela" Tramoni è ufficialmente giunta ai titoli di coda, ma senza il lieto fine sperato dai tifosi rosanero. Secondo il Giornale di Sicilia , il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha blindato il calciatore con una presa di posizione categorica, definendo la trattativa un capitolo chiuso. Nonostante l'offerta economica di rilievo presentata dal City Group, il club nerazzurro ha scelto di non privarsi del proprio talento, costringendo il Palermo a virare immediatamente verso altri obiettivi per non restare scoperto in attacco a pochi giorni dal gong finale.

Il baricentro delle operazioni si è spostato ora con forza su Dennis Johnsen. Sebbene il profilo del norvegese sia considerato tecnicamente ed economicamente sostenibile, la Cremonese continua a prendere tempo. Il club grigiorosso, infatti, non è intenzionato a liberare il giocatore prima di aver blindato un sostituto all'altezza, anche in vista dell'imminente impegno di campionato contro l'Inter. Restano sullo sfondo le opzioni Dany Mota e Pierini, con il portoghese del Monza che resta affascinato dalla destinazione siciliana nonostante il muro alzato finora dalla società brianzola.