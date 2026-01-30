La "telenovela" Tramoni è ufficialmente giunta ai titoli di coda, ma senza il lieto fine sperato dai tifosi rosanero. Secondo il Giornale di Sicilia, il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha blindato il calciatore con una presa di posizione categorica, definendo la trattativa un capitolo chiuso. Nonostante l'offerta economica di rilievo presentata dal City Group, il club nerazzurro ha scelto di non privarsi del proprio talento, costringendo il Palermo a virare immediatamente verso altri obiettivi per non restare scoperto in attacco a pochi giorni dal gong finale.
Rassegna Stampa
Palermo, Giornale Di Sicilia: “La Cremonese prende tempo su Johnsen, Osti in pressing”
Il baricentro delle operazioni si è spostato ora con forza su Dennis Johnsen. Sebbene il profilo del norvegese sia considerato tecnicamente ed economicamente sostenibile, la Cremonese continua a prendere tempo. Il club grigiorosso, infatti, non è intenzionato a liberare il giocatore prima di aver blindato un sostituto all'altezza, anche in vista dell'imminente impegno di campionato contro l'Inter. Restano sullo sfondo le opzioni Dany Mota e Pierini, con il portoghese del Monza che resta affascinato dalla destinazione siciliana nonostante il muro alzato finora dalla società brianzola.
Sul fronte delle uscite, il nome di Diakité rimane quello più caldo. Una sua eventuale partenza è la condizione necessaria per sbloccare l'arrivo di un nuovo laterale difensivo. In questo senso, riflettori puntati su Rui Modesto dell'Udinese: il giocatore, reduce da un mancato trasferimento al Copenaghen, piace molto alla dirigenza rosanero per la sua propensione offensiva, anche se un lieve affaticamento muscolare segnalato dal tecnico friulano Runjaic impone cautela sulle sue condizioni fisiche immediate.
Con il 2 febbraio che si avvicina, il Palermo è chiamato a trasformare i numerosi sondaggi in firme concrete. La strategia appare chiara: sfumato l'obiettivo principale, si punta a profili che possano integrarsi rapidamente nel sistema di gioco di Inzaghi, garantendo quella spinta necessaria per non perdere il contatto con le posizioni che valgono la promozione diretta.
