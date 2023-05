Gastaldello: “La squadra ha potenziale. Cosenza? Sarà gara difficile. Listkowski…”

Il Brescia rimonta il Palermo al "Barbera" e guadagna un punto fondamentale per la permanenza in Serie B. La compagine di Daniele Gastaldello dovrà vedersela ai playout contro il Cosenza , Perugia che invece retrocede direttamente in Serie C . Al termine del match tra i rosanero e le rondinelle, valido per la trentottesima giornata di Serie B , il tecnico del Brescia è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Non me la so spiegare neanche io la differenza fra primo e secondo tempo. Sono sempre stato consapevole delle potenzialità della squadra, ma le dimostriamo a tratti quando il gioco si fa duro. Nei momenti difficili tiriamo fuori il carattere, nel secondo tempo abbiamo gestito il possesso mettendo il Palermo in difficoltà. Questo l'abbiamo fatto male nel primo tempo, non capisco se abbiamo subito l'ambiente di Palermo. Questa partita deve essere uno spunto per capire che abbiamo bisogno di crescere e di limare errori che ci compromettono dei risultati che noi meritiamo. Ce la siamo sempre giocata con tutti quanti, questo mi rende orgoglioso. Ambiente Cosenza? Dovremo preparare un'altra partita infuocata. A Cosenza il clima sarà difficile, in campo andiamo undici contro undici e dobbiamo essere noi a portare l'inerzia delle partite dalla nostra parte. Nel secondo tempo ho visto la voglia di andare a prendere un risultato importante. Listkowski è entrato nel secondo tempo, non ho voluto farlo giocare titolare perché non era al meglio. In settimana aveva fatto un allenamento e mezzo con la squadra. Per noi è un giocatore importante. Il frutto di questo spareggio è di tutta la squadra, ogni elemento ha portato qualcosa a questa squadra. Questo mi fa piacere perché è la cosa che ho chiesto dal primo giorno in cui sono arrivato"