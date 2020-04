Futuro rebus per il Catania, Gianni Di Marzio: “Lotito interessato? Magari intervenisse lui, potrebbe essere l’uomo giusto”

Parla Gianni Di Marzio.

“Mi sono preso qualche bella soddisfazione anche se la mia carriera da allenatore poteva essere più brillante e mi riferisco proprio all’esperienza con il Napoli, la mia città, ma acqua passata”. Ricorda così, ai microfoni de La Sicilia, i suoi trascorsi in panchina Gianni Di Marzio: “Catania e Catanzaro? Al solo pensarci oggi a distanza di tanto tempo mi viene la pelle d’oca – ha proseguito l’ex tecnico –. A Catania l’anno della promozione fu una favola e devo ringraziare di questo il presidente Angelo Massimino che mi accontentò in tutto e acquistò i giocatori che gli avevo chiesto. Fu una stagione memorabile“. Di Marzio, esperto di calcio e consulente per diverse società ha anche parlato dell’interessamento di Claudio Lotito nei confronti del club etneo: “Magari intervenisse lui. Potrebbe essere l’uomo adatto“.

