Di Marzio-Mediagol: “Crack Palermo inimmaginabile, Zamparini ha sempre pagato tutti. Chi pretendeva il doppio…”

In quel di Palermo ha lasciato un ricordo intenso.

Stiamo parlando di Gianni Di Marzio. Sono diversi i ruoli all’interno del mondo del calcio interpretati con carisma e personalità proprio dall’esperto dirigente sportivo. Allenatore, direttore sportivo, consulente di mercato e talent scout. Nel capoluogo siciliano, nella stagione 1991-1992, ha guidato da subentrato la compagine rosanero per un breve periodo in serie cadetta. Una parentesi piuttosto amara, culminata con una retrocessione. La seconda esperienza, invece, è stata certamente più fortunata: Di Marzio, da consulente personale di Maurizio Zamparini, ha contribuito alla conquista di una salvezza in Serie A insperata al termine di un’annata decisamente travagliata. Era la stagione 2015-2016.

“Quella era una squadra che avrebbe potuto fare ancora un grande campionato se fossero rimasti alcuni di quei calciatori, come Enzo Maresca ad esempio. Invece si venne a creare una situazione tale che alcuni di quei giocatori scelsero di cambiare aria – ha dichiaramente Di Marzio, intervistato in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it -. Sono dell’idea che le squadre di calcio si facciano prima con gli uomini e poi con i calciatori veri. Se avevo subodorato qualcosa in merito alle problematiche di matrice economica? Direi di no perché il presidente Maurizio Zamparini ha sempre pagato tutti. E ricordo che tutti i grandi calciatori ed allenatori arrivati a Palermo, come Andrea Barzagli, Paulo Dybala e Luca Toni, hanno sempre preteso il doppio: non ho mai capito il motivo. Non c’è mai stato un allenatore o un giocatore che sul piano economico abbia avanzato delle pretese, forse ha avuto delle discussioni con i procuratori. Era inimmaginabile quello che poi è successo. Mi assumo la responsabilità di quello che dico: Zamparini non ha mai sbagliato un colpo e sul piano economico ha sempre pagato tutti. Sul piano tecnico ha portato grandi calciatori a Palermo, le altre cose logicamente non posso saperle. I diversi passaggi di proprietà? Lo stesso Baccaglini mi aveva chiamato, ma io avevo già deciso di terminare la mia esperienza in rosanero. Seguivo le vicende, ma non mi rendevo conto di quello che sarebbe potuto succedere se non da un punto di vista tecnico”.